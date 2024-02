Van Agt: van conservatief boegbeeld tot pleitbezorger van de Palestijnen

Dries van Agt, die maandag op 93-jarige leeftijd samen met zijn vrouw overleed , was een eigenzinnige Brabander, die in 1971 bij toeval als minister in de politiek belandde, en daarin elf jaar lang een van de hoofdrolspelers zou blijven. Van een progressieve jurist ontwikkelde hij zich tot de kampioen van conservatief Nederland, mede dankzij zijn openlijk geëtaleerde en misschien gespeelde weerzin tegen de politiek in het algemeen en tegen links in het bijzonder.

Oud-premier Dries van Agt is overleden. Hij was 93 jaar oud. De oud-CDA'er was minister-president van 1977 tot 1982, daarvoor was hij minister van justitie. - NOS

Van Agt werd in 1977 de eerste leider van het CDA en was daarna vijf jaar premier. Daarvoor was hij namens de Katholieke Volkspartij (KVP) minister van Justitie in de kabinetten-Biesheuvel en Den Uyl. In het kabinet-Den Uyl was hij ook vicepremier.

De Drie van Breda

Als minister van Justitie kwam Van Agt meermalen hard in botsing met de Tweede Kamer. De eerste keer dat dat gebeurde was in 1972 toen hij 'de Drie van Breda' wilde vrijlaten. Van Agt voerde aan dat een langer verblijf in de gevangenis van deze drie tot levenslang veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers geen zin had.

Hij had al voorspeld dat het niet goed zou vallen als hij "als ariër" de drie zou voordragen voor gratie. Voor zijn Joodse voorganger Polak zou dat makkelijk zijn geweest - een opmerking waarvoor hij later excuus aanbood. Toch werd hij verrast door de heftigheid van de reacties, onder meer van het voormalige verzet en van slachtoffers van de Duitse oorlogsmisdaden. Van Agt werd zo ernstig bedreigd dat hij met zijn gezin moest onderduiken.

Onder de indruk van het maatschappelijk verzet vroeg de Tweede Kamer in een motie af te zien van gratie. De Drie van Breda bleven vastzitten, een van hen overleed later in gevangenschap en de andere twee werden in 1989 alsnog vrijgelaten.

Abortus

Als informateur was Van Agt een van degenen die het kabinet-Den Uyl mogelijk maakten, hoewel de confessionelen daarin met zes ministers zwaar ondervertegenwoordigd waren. PvdA-leider Den Uyl zag Van Agt aanvankelijk als een bondgenoot tegen conservatievere confessionelen, maar in de loop der tijd werd Van Agt zijn belangrijkste tegenstander.

Van Agt werd een mikpunt van links Nederland door zijn verzet tegen de legalisering van abortus en zijn pogingen om de abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede te sluiten. Hij vond dat het ongeboren leven moest worden beschermd, want: "Een foetus is geen blindedarm". Bij de socialisten wekte hij weerzin door in de Kamer gedetailleerd een abortus te beschrijven en door uitspraken als "artsen aborteren maar raak, er is geen moreel houvast meer".

Toen Van Agt in 1976 de sluiting van Bloemenhove aankondigde, belde PvdA-minister van Volksgezondheid Irene Vorrink feministische activisten die daardoor op tijd ter plekke waren om de politie tegen te houden. Na een bezetting van twee weken stelde de rechter de actievoerders in het gelijk: de kliniek mocht niet dicht.

Overigens was er ook een kwestie waarin Van Agt wel samen optrok met Vorrink: hij haalde het gebruik van softdrugs uit het strafrecht en werd daarmee de vader van het gedoogbeleid. Hij zou zelfs voorstander van legalisering van drugs zijn geweest, maar dat was politiek onhaalbaar.

Menten

Een andere heikele kwestie was de zaak-Pieter Menten. Van Agt werd ter verantwoording geroepen omdat de van oorlogsmisdaden verdachte kunsthandelaar na een tip over zijn aankomende arrestatie naar Zwitserland was vertrokken. Een groot deel van de Tweede Kamer nam het Van Agt kwalijk dat hij, ondanks de naderende arrestatie, voor een retraite naar een klooster in Roemenië was vertrokken.

PvdA-Kamerlid Kosto trok naar aanleiding van deze kwestie Van Agts bekwaamheid in twijfel en zei dat hij alleen mocht blijven zitten omdat anders het kabinet-Den Uyl zou vallen. Van Agt was hierdoor diep gegriefd, ook omdat Den Uyl hem niet verdedigde.