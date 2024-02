Vanavond op tv: Oud-premier Van Agt overleden • Wie wil er nog burgemeester worden?

Dries van Agt overleden

Oud-CDA-premier Dries van Agt is overleden. Hij werd vorige week 93 jaar oud. Van Agt kampte al langere tijd met een broze gezondheid.

Van Agt was in de jaren 70 minister van Justitie en tussen 1977 en 1982 premier van drie kabinetten. Het was een roerige periode, waarin demonstraties aan de orde van de dag waren. Na zijn politieke carrière maakte Van Agt zich onder meer sterk voor de Palestijnse zaak. Vanavond een terugblik op zijn leven.