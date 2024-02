Schulting als vanouds bij rentree na jaar afwezigheid: winst in kwalificatie

Suzanne Schulting heeft bij haar rentree op het shorttrackijs probleemloos de halve finales van de 1.500 meter bereikt bij de wereldbeker in Dresden. De regerend wereldkampioen won haar kwalificatierace met afstand. Het was de vraag of Schulting na een pauze van bijna een jaar weer net zo dominant zou zijn als de afgelopen jaren, waarin ze bijna alles won wat er te winnen viel. Die vraag is na de kwartfinales nog niet helemaal te beantwoorden, want haar concurrenten reden in andere kwartfinales. Maar de eerste voortekenen zijn gunstig.

Strijd om medailles live bij de NOS Zaterdag en zondag is de wereldbeker shorttrack live te zien bij de NOS, via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op beide dagen beginnen de races rond 13.30 uur. Op zondag zijn de wedstrijden ook op NPO 1 te zien. Schulting rijdt zaterdag vanaf 14.20 de halve finale op de 1.500 meter, de finale staat een uur later op het programma.