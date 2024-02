Carnavalswagen daags voor feest verwoest door brand: 'Een hard gelag'

Een grote brand in een loods in Noordwijk heeft vannacht een carnavalswagen van een vereniging uit het dorp De Zilk verwoest. Vrijwilligers werkten wekenlang aan de wagen. "Een drama" zo vlak voor carnaval, zegt de voorzitter.

De brand brak iets na middernacht uit in de schuur waar de carnavalswagen gestald stond. Enkele woningen eromheen zijn tijdelijk ontruimd geweest. Bij de brand kwam asbest vrij maar die is niet buiten het terrein terechtgekomen.

De wagen was niet meer te redden. "Ik ben erheen gesneld, maar de hele schuur stond al in brand", zegt voorzitter van de verenging Fred Meiland tegen Omroep West.

Niemand raakte gewond, maar de gevolgen voor de vereniging zijn groot, zegt hij. "Het is een drama. Het is één dag voor de start van carnaval. Het is een hard gelag. Er liggen daar zo veel uren werk en plezier."

Hulp van anderen

Niet alleen de wagen ging verloren, ook gereedschap en kleding. Vannacht kreeg de vereniging al vanuit verschillende kanten hulp aangeboden. "Niet iedere vereniging rijdt mee in elke optocht, dus we hebben al aanbiedingen dat we in die wagens mogen rijden. Ook vanuit inwoners en bollenboeren zijn al oplossingen aangeboden", vertelt Meiland.

De optocht gaat dus hoe dan ook door voor de vereniging. "Alleen iets anders dan we gewend zijn."