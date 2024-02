Handbalboegbeeld Lieder ontbreekt in selectie voor EK-kwalificatie

Doelvrouw Tess Lieder-Wester is niet opgenomen in de nationale handbalselectie die eind deze maand twee EK-kwalificatiewedstrijden speelt tegen Tsjechië. Het Europees kampioenschap vindt eind dit jaar plaats in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.

Lieder-Wester (30) valt buiten de boot, omdat bondscoach Per Johansson besloot twee in plaats van drie keepers uit te nodigen. Yara ten Holte en Rinka Duijndam krijgen de voorkeur boven de routinier van Oranje, die zich vorig jaar tijdens het WK in Denemarken, Noorwegen en Zweden ook al moest schikken in de rol van reserve. Bij dat toernooi eindigde Nederland als vijfde.

Wester was een van de boegbeelden van de handbalploeg die in 2019 wereldkampioen werd. Eind 2022 beviel ze van haar eerste kind en daarna pakte ze haar handbaalloopbaan weer op.

