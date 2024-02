Oud-premier Dries van Agt (93) overleden

Oud-premier Dries van Agt is overleden, meldt kenniscentrum The Rights Forum namens zijn familie. Van Agt was erevoorzitter van het kenniscentrum.

De oud-CDA'er was minister-president van 1977 tot eind 1982. Hij werd vorige week 93 jaar oud. Van Agt kampte al langere tijd met een broze gezondheid. Van Agt overleed maandag. Hij is inmiddels begraven.

Van Agt was vicepremier in het kabinet van PvdA-leider Den Uyl, met wie hij een moeizame relatie had. Na de verkiezingen van 1977 leek er door de grote verkiezingsoverwinning van de PvdA een tweede kabinet-Den Uyl te komen, maar uiteindelijk was er te weinig vertrouwen en ging Van Agt in zee met VVD-leider Wiegel.

Van Agt leidde als premier tussen 1977 en 1982 drie kabinetten: het kabinet-Van Agt I met Wiegel als vicepremier, het kabinet-Van Agt II, met als vicepremiers PvdA-leider Den Uyl en D66-leider Terlouw, dat al na enkele maanden viel en werd opgevolgd door het rompkabinet-Van Agt III, met alleen D66.

Bij de verkiezingen van 1982 was hij voor de derde keer lijsttrekker van het CDA, maar hij was vermoeid en had geen zin meer in de Nederlandse politiek. Onverwacht maakte hij na de verkiezingen bekend dat hij zich terugtrok uit de politiek. Ruud Lubbers werd zijn opvolger.

Flink naar links

Als premier en leider van het CDA gold hij als een conservatief man. Veel later, toen hij de politiek had verlaten, werd hij veel linkser, zozeer zelfs dat op bijeenkomsten van de vroegere bewindslieden van het kabinet-Den Uyl werd gegrapt dat hij de meest linkse van allemaal was geworden.

In zijn laatste jaren maakte hij zich sterk voor de Palestijnse zaak. Nadat hij al jarenlang vervreemd was geraakt van het CDA en zelfs had gezegd dat hij GroenLinks stemde, zegde hij uiteindelijk zijn lidmaatschap op.