Voor miljoen dollar wil oud-zwemkampioen doping nemen en wereldrecord aanvallen

Magnussen wil meedoen aan de Enhanced Games, een omstreden project van de Australiër Aron D'Souza. De zakenman is van plan om meerdere sportwedstrijden te organiseren waarbij sporters zich niet aan de WADA-dopingregels hoeven te houden en stelt flinke geldprijzen in het vooruitzicht.

Dat Magnussen een miljoen dollar kan verdienen als hij het record breekt, is niet onbelangrijk voor de 32-jarige oud-zwemmer. "Voor een miljoen wil ik de eerste zijn die het probeert", zei hij in een Australische podcast. "Dan zal ik mezelf volspuiten en het record in zes maanden breken."

Oud-zwemmer en drievoudig wereldkampioen James Magnussen vindt het een interessant experiment. Voor de Australiër is het een reden om zijn zwempensioen op te zeggen en - met behulp van doping - op jacht te gaan naar het wereldrecord op de 50 meter vrije slag, dat al sinds 2009 in de boeken staat.

"De Enhanced Games zijn de Olympische Spelen van de toekomst. Terwijl 44% van de atleten al prestatieverbeterende middelen gebruikt, is het tijd om de wetenschap op een veilige manier te omarmen", staat op de website van de organisatie.

Magnussen is de eerste oud-profsporter die openlijk heeft aangekondigd dat hij mee wil doen aan het experiment.

Omstreden project

D'Souza presenteerde zijn plannen afgelopen zomer en kreeg voornamelijk kritiek te verduren. Het Australische olympisch comité noemde het "een gevaarlijk en onverantwoord idee", terwijl het IOC vond dat de plannen geen reactie waard waren.

Magnussen kijkt daar anders naar. "Ik vind het een interessant concept. Als Australische olympiërs zijn we ons ervan bewust dat andere landen wel prestatieverbeterende middelen gebruiken. Er is geen gelijk speelveld."

De Australische olympisch kampioen Kyle Chalmers sprak zich in het verleden ook al eens uit over dopinggebruik in het zwemmen. "Dopinggebruik gebeurt overal in het zwemmen", zei hij.