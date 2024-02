Bedrijven in haven Amsterdam gaan onderling stroom verdelen

Voor het eerst is een flexibel groepscontract getekend tussen een aantal bedrijven en de grootste stroomnetbeheerder van Nederland, Liander. Bedrijven in de Amsterdamse haven hebben met Liander afspraken gemaakt over wat er gebeurt als er te weinig ruimte op het stroomnetwerk is. De netbeheerder spreekt van een mijlpaal en hoopt binnenkort op zeven andere plekken in Nederland een vergelijkbaar contract te sluiten.

Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe. Om te voorkomen dat bedrijven worden gedwongen om tijdelijk geen stroom meer te krijgen, maken zij afspraken met netbeheerders over op welke momenten zij de stroom harder of juist minder hard nodig hebben.

Nu is zo'n afspraak dus voor een grote groep bedrijven gemaakt. Reinoud Botman is de initiatiefnemer vanuit het Havenbedrijf Amsterdam: "Er waren al 29 bedrijven die zelf zo'n contract tekenden. Die contracten worden nu gebundeld. Zo kan de pijn beter worden verdeeld."

Pijn verdelen

Het Havenbedrijf wil hierdoor ook voorkomen dat nieuwe bedrijven Nederland de rug toekeren. Ook lopen al gevestigde bedrijven er tegenaan dat ze niet kunnen verduurzamen. "We zien de problemen ontstaan. Nieuwe aanvragen voor meer stroomcapaciteit komen in een wachtrij terecht."

De volgende stap is dat de bedrijven onderling bespreken wie wanneer absoluut veel stroom nodig heeft en wie soms wel even met wat minder uit de voeten kan. Het Havenbedrijf wil zelf ook meer energie gaan opwekken en opslaan.