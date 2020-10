Soler soleert naar zege in tweede rit Vuelta, fors verlies Dumoulin

De Spanjaard Marc Soler heeft de tweede etappe in de Vuelta a España gewonnen. In de afdaling na de slotklim reed de renner van Movistar weg uit de groep met favorieten en kwam solo over de finish.

Rodetruidrager Primoz Roglic (Jumbo-Visma) eindigde in de sprint daarachter als tweede en verstevigde zo met bonificatieseconden zijn positie in het klassement. Roglic' ploeggenoot Tom Dumoulin verloor opnieuw veel tijd. De 29-jarige renner, die gisteren al 51 seconden toegaf, moest al vroeg op de slotklim lossen en gaf uiteindelijk ruim acht minuten toe.

'Ik ben gewoon leeg'

Dumoulin gaf dinsdag, na de eerste etappe al aan, zich niet honderd procent te voelen en dat het zodoende ook vrij snel duidelijk was dat Roglic de kopman zou zijn voor de Jumbo-Visma-ploeg. Ook vandaag voelde hij zich niet fit.

"Ik ben gewoon leeg en had geen energie", reageert de renner na afloop. "Ik had geen power, ook al probeerde ik het wel. Er zit gewoon even niks in mijn benen."

Dumoulin wilde nog niets kwijt over of het nog wel zin heeft om door te fietsen in deze Ronde. " Daar ben ik op dit moment niet mee bezig en dat is een vraag voor later. Als ik nog iets kan doen, kan ik heel waardevol zijn voor de ploeg. We moeten gewoon kijken hoe dit de komende dagen evalueert."