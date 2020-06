Inval bij veroordeelde wapenhandelaar in Hulten

De politie heeft vanmorgen de veroordeelde Brabantse wapenhandelaar Jan B. aangehouden in zijn huis in Hulten. Na de arrestatie is de recherche een onderzoek gestart op het terrein.

Waarom B. is opgepakt, wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. Agenten vielen het huis om 04.45 uur binnen.

Volgens een woordvoerder duurt het onderzoek zeker tot het eind van de middag. Naast rechercheurs zijn ook politiehonden en andere teams aanwezig.

B. is een bekende van de politie en justitie. In 2017 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en zeven maanden voor wapenhandel, schrijft Omroep Brabant.

Daarnaast is B. veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het laten verdwijnen van het lichaam van een voormalig No Surrender-lid. Later werd die straf weer ingetrokken wegens gebrek aan bewijs. Ook kreeg hij een voorwaardelijke straf voor het bedreigen van de voormalige burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen.