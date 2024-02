Protest garnalenvissers tegen rechtszaak Waddenvereniging

Garnalenvissers uit Den Oever protesteren vandaag omdat De Waddenvereniging en natuurorganisaties via de rechter proberen af te dwingen dat garnalenvisserij op het Wad niet langer gedoogd wordt. Volgens de vissers kan dat het einde van hun beroep betekenen.

Volgens Omrop Fryslân zijn er in Nederland momenteel nog zo'n 200 garnalenkotters: 70 daarvan vissen in de Waddenzee, 130 langs de Noordzeekust.

Hoewel de laatste vergunningen voor garnalenvisserij bij het Wad en de Noordzeekust eind 2022 verliepen, wordt garnalenvisserij in die gebieden nu nog gedoogd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Waddenvereniging is daar niet blij mee en stapte naar de rechter. De club wil dat er in een nieuwe vergunning strengere afspraken komen over waar op garnalen gevist mag worden, wanneer dat is toegestaan en hoeveel garnalen er gevist mogen worden. "De natuur moet meer tijd krijgen om te herstellen", vindt directeur Wouter van der Heij van de Waddenvereniging.

Volgens NH worden vanmiddag zo'n vijftien tot twintig schepen verwacht bij het protest. Ook zouden er boeren meedoen uit solidariteit.

'Onverstandig'

"We willen niet de hele visserij verbieden en snappen best dat vissers de tijd nodig hebben om te voldoen aan de stikstofmaatregelen. Het gaat ons wél om de intensiteit en de omvang van de visserij. Het is onverstandig om zo door te gaan", zei Van der Heij van de Waddenvereniging eerder tegen Omrop Fryslân.

Oud-visser en historicus Cees Meeldijk is bang dat, na Texel en Den Helder, voor Den Oever ook een einde gaat komen aan de visserij. "Toeristen willen in het dorp een visje eten en kotters kijken. Maar zonder vissers krijg je een spookhaven. Straks is hier ook geen visserij meer te bekennen."