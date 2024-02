Sprintkampioene Fraser-Pryce stopt na Parijs: 'Mijn zoon heeft me nodig'

De carrière van de 37-jarige Shelly-Ann Fraser-Pryce is bijna voorbij. De Jamaicaanse atlete heeft aangekondigd na de Olympische Spelen van Parijs te stoppen. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie.

Fraser-Pryce, specialiste op de 100 en 200 meter, wil in Parijs haar imposante carrière nog voorzien van wat extra eremetaal. De sprintster won op de 100 meter in 2008 haar eerste gouden medaille op de Spelen, haar tweede volgde in 2012 in Londen.

Met de estafetteploeg won ze in 2021, tijdens de uitgestelde Spelen in Tokio, haar derde gouden plak. Ze pakte ook nog vier olympische zilveren medailles en één bronzen. Daarnaast werd Fraser-Pryce ook nog elf keer wereldkampioen.

Haardracht

Maar de topsprintster viel niet alleen op door haar hardloopprestaties, ook haar haardracht was vaak om door een ringetje te halen. Alle kleuren van de regenboog kwamen wel eens voorbij.