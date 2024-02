Live bij de NOS: WK's waterpolo, zwemmen, schaatsen en tennis in Ahoy

De Nederlandse vrouwen verloren hun eerste groepsduel op het WK in Doha van de Verenigde Staten. Daardoor is de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis veroordeeld tot de tussenronde. Daarin treft het zaterdagochtend om 10.00 uur China.

Mocht Nederland zaterdag winnen, speelt het maandag 12 februari de kwartfinales. Een eventuele halve finale is op woensdag 14 februari en als Oranje de finale haalt, is die op vrijdag 16 februari live te zien.

Een week later reizen de Nederlandse shorttrackers af naar het Poolse Gdansk voor de wereldbekerwedstrijden aldaar. Op zowel zaterdag 17 februari als zondag 18 februari zijn alle races vanaf 14.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

De wedstrijd begint om 14.00 uur en is in zijn geheel live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

Komende zaterdag staat er een kraker op het programma in de Azerion Vrouwen Eredivisie. In de Johan Cruijff Arena spelen de vrouwen van Ajax tegen die van Feyenoord.

Maar ook bij de mannen van Feyenoord hebben we binnenkort een livestream. De wedstrijd in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma is donderdagavond vanaf 18.45 uur live te volgen via een audiostream.

Via een aparte livestream van deze uitzending, waarbij je ook op de hoogte wordt gehouden van de tussenstand, kun je de verrichtingen van de Rotterdammers live volgen.