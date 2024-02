Kamminga zet tanden liever in gouden plak dan in worstenbroodje

Als Arno Kamminga voor het raam van zijn woning in Amsterdam Oud-West staat, ziet hij aan de overkant van de straat een winkel die originele Brabantse worstenbroodjes verkoopt. Ofschoon de vice-olympisch kampioen op de 100 en 200 meter schoolslag verknocht is aan de lekkernij, komt het zelfs niet in hem op om zo nu en dan de straat over te steken en zichzelf na een zware trainingsweek eens flink te trakteren.

Wie zich ten doel heeft gesteld deze zomer met twee stuks goud terug te keren van de Zomerspelen in Parijs, moet nu eenmaal over een ijzeren zelfdiscipline beschikken. En dus afzien van een vette hap met een geschatte voedingswaarde van 380 calorieën, hoe verleidelijk het soms ook is om daar eens lekker de tanden in te zetten.

Bewondering

In de tijd van het oude zwemmen, zegt hij in aanloop naar de WK zwemmen in Doha, was die verlokking waarschijnlijk minder moeilijk te weerstaan geweest. Kamminga (28) had het er laatst over met Nick Driebergen, tussen 2005 en 2012 een nationale topper op de rugslag. Een exponent uit de tijd dat Nederlandse zwemmers hooguit drie serieuze wedstrijden per seizoen zwommen.

"Nick was vol bewondering over onze aanpak. Ik zie jullie serieus wedstrijden zwemmen, zei hij. Daarmee vergeleken deed hij in zijn tijd volgens hem aan zoiets als trainingszwemmen."