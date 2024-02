Verkiezingsuitslag Pakistan druppelt binnen, onafhankelijke kandidaten aan kop

In de voorlopige verkiezingsresultaten in Pakistan gaan onafhankelijke parlementskandidaten aan kop. Ze krijgen volgens de kiescommissie 49 van de 124 tot dusver bekendgemaakte zetels.

Het tellen van de stemmen duurt langer dan normaal in Pakistan. Volgens de overheid komt dat doordat de mobiele telefoondiensten gisteren werden platgelegd. De autoriteiten geven daar verder geen uitleg over.

Partij Khan buitengesloten

De meeste van die onafhankelijke kandidaten worden gesteund door voormalig premier Imran Khan, die op dit moment in de gevangenis zit. De PTI, van voormalig premier Imran Khan, werd in de vorige parlementsverkiezingen de grootste partij, maar kon nu door een omstreden besluit van het Hooggerechtshof niet meer als partij meedoen. Veel PTI-leden hebben daarom meegedaan als onafhankelijke kandidaten.

Khans rivaal en ook oud-premier, Nawaz Sharif met partij PML-N, kreeg tot nu toe 39 zetels. In totaal zijn er 265 zetels te verdelen, een partij heeft dus 133 zetels nodig om een meerderheid te vormen. 31 zetels gaan naar de Peoples Party van Bilawal Bhutto Zardari.

De verkiezingsuitslag is dus een nek-aan-nekrace. Sharif heeft na het sluiten van de stembussen meteen de overwinning opgeëist. Maar in Pakistaanse media leek het er toen op dat onafhankelijke kandidaten, gesteund door Khan, een meerderheid zouden behalen. In de vroege ochtend begon dat beeld te kantelen en lag Sharif heel even op kop. Maar de laatste uitslagen laten zien dat juist de onafhankelijke kandidaten, gesteund door Khan, weer de meerderheid pakken.

Ishaq Dar, assistent van Sharif en voormalig minister van financiën, zegt dat PML-N een coalitieregering zou kunnen vormen met onafhankelijke kandidaten. Ook zegt hij dat de partij zou toegeven als een andere partij als duidelijke winnaar naar voren komt.

Leger

Sharif keerde in oktober na vier jaar ballingschap terug in Pakistan. Zijn rivaal Khan zit al enkele maanden in de gevangenis na veroordelingen voor onder meer het lekken van staatsgeheimen en corruptie.

Sharif werd in de maanden voorafgaan aan de verkiezingen juist vrijgesproken van allerlei beschuldigingen. De meeste analisten zijn het erover eens dat dit is omdat het leger Sharif weer aan de macht wil. Het leger heeft in Pakistan veel politieke invloed. Het leger zou teleurgesteld zijn in Khan, die zich van de generaal zou hebben afgekeerd terwijl zij hem in het zadel zouden hebben geholpen.

Het is onrustig in Pakistan. In het land met ruim 240 miljoen inwoners zijn economische problemen en er zijn spanningen met Iran. Een dag voor de verkiezingen vielen er zo'n dertig doden bij dodelijke explosies bij kantoren van verkiezingskandidaten. Tientallen mensen raakten gewond. Ook op de verkiezingsdag kwamen mensen om bij aanslagen. Ongeveer 600.000 veiligheidstroepen waren op de been om de verkiezingen beschermen.