Partij van oud-premier Sharif aan kop bij verkiezingen Pakistan

De partij van oud-premier Nawaz Sharif van Pakistan gaat aan kop in de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen. De verkiezingscommissie van Pakistan heeft de uitslag van 47 van de 265 te verdelen zetels bekendgemaakt.

Zeventien zetels zijn tot nu toe voor PML-N van Sharif en veertien zijn er voor de PTI van Imran Khan, eveneens voormalig premier. Twaalf zetels gaan naar de Peoples Party van Bilawal Bhutto Zardari. De rest gaat naar kleine partijen.

Sharif keerde in oktober na vier jaar ballingschap terug in Pakistan. Zijn rivaal Khan zit al enkele maanden in de gevangenis na veroordelingen voor onder meer het lekken van staatsgeheimen en corruptie.

Problemen met internet

De verkiezingsuitslag laat langer op zich wachten dan normaal het geval is in Pakistan. Volgens de overheid komt dat door internetprobleem.

Op de verkiezingsdag werd het telefoonverkeer platgelegd. "Er is besloten om de mobiele diensten in het hele land tijdelijk op te schorten", zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij noemde de noodzaak om "de openbare orde te handhaven". Inmiddels wordt het telefoonverkeer in het land weer opgestart.