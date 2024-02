Parlement Slowakije keurt wet goed die anticorruptieaanklager afschaft

Het Slowaakse parlement heeft gisteravond ingestemd met een omstreden hervorming van het strafrecht. Het gaat om verschillende juridische aanpassingen waarvan het afschaffen van een speciaal openbaar aanklager de belangrijkste is.

De regeringspartijen, die een krappe meerderheid van 79 van de 150 zetels hebben, stemden voor de hervorming. De speciaal aanklager wordt hiermee binnen enkele weken geschrapt. Daarnaast worden met de hervormingen straffen op corruptie verlaagd.

Er lopen bij de speciaal aanklager meer dan duizend corruptieonderzoeken. Met het aanpassen van de straffen of het eerder laten verjaren, is de kans groot dat sommige van de lopende zaken afgeblazen worden.

De regering van premier Robert Fico, die afgelopen oktober voor de vierde keer aan de macht kwam na een periode van oppositie, heeft betoogd dat de veranderingen noodzakelijk zijn. Die zouden een einde maken aan de veronderstelde vooroordelen tegen de Smer-partij van Fico.

Tegenstanders vinden dat de hervormingen in strijd zijn met de rechtsstaat en dat de afschaffing van de aanklager bedoeld is om corruptieverdachten te helpen die banden hebben met de Smer-partij.

Brede kritiek

Slowaken zijn meermaals de straat op gegaan om te protesteren tegen de plannen voor juridische hervormingen. Ook de Europese Commissie en de Verenigde Staten hebben kritiek geuit over de plannen. Met name de snelheid waarmee Fico zijn plannen wilde doorvoeren, werd bekritiseerd. Brussel zei dat Slowakije geen overhaaste beslissingen moet nemen. Ook de Amerikaanse ambassade in Slowakije riep op om eerst stevig overleg te voeren met partners "op landelijk en Europees niveau".

Ook president Caputová van Slowakije heeft de plannen bekritiseerd. Ze noemde de goedkeuring "slecht nieuws voor Slowakije en al zijn burgers". "Ik zal alle mogelijke maatregelen overwegen, met als enig doel deze wet helemaal niet in werking te laten treden", zei ze in een verklaring. Caputová kan de plannen vetoën, maar de regeringscoalitie kan dat veto weer terugdraaien.

Anti-Europese koers

Fico moest in 2018 vertrekken als premier na massale protesten vanwege de moord op een journalist die onderzoek deed naar corruptie en de regering van Fico. Maar afgelopen september won hij de verkiezingen.

Zijn regering nam snel afstand van de pro-Oekraïense koers van de vorige regering. Het land beëindigde onder meer zijn militaire steun aan het land. Verder is Fico tegenstander van Europese sancties tegen Rusland en wil hij niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO.