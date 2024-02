Wekdienst 9/2: Aboutaleb bezoekt plek explosie Rotterdam • Vakantie in zuiden

Het weer: Eerst is het bewolkt en nat. Later op de dag breekt de zon af en toe door. Ook passeert nog een enkele bui. Bij een matige zuidenwind wordt het 10 tot 14 graden.

Goedemorgen! Burgemeester Aboutaleb spreekt in Rotterdam-Zuid met mensen die de explosie in een flat daar van dichtbij hebben meegemaakt. En het zuiden van het land maakt zich op voor de eerste carnavalsvieringen.

Wat kun je vandaag verwachten?

Burgemeester Ahmed Aboutaleb bezoekt de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Daar was op 29 januari een explosie in een flat waarbij drie doden vielen, twee mensen gewond raakten en grote schade werd aangericht, mogelijk door een drugslab. Aboutaleb wordt er rondgeleid en spreekt met betrokkenen.

Poolse boeren blokkeren opnieuw grensovergangen met Oekraïne. Ze zijn ontevreden over de Europese regels voor de invoer van goedkope Oekraïense landbouwproducten die hun bestaan zouden bedreigen. Eerder blokkeerden de boeren wekenlang de grens met Oekraïne uit protest tegen de invoer van met name Oekraïens graan.

De voorjaarsvakantie begint in het zuiden van het land. Het gaat om Zeeland, Limburg, vrijwel heel Noord-Brabant en delen van Gelderland. Tegelijkertijd beginnen de eerste carnavalsvieringen. De rest van Nederland moet nog een weekje wachten op de schoolvakantie.

Wat heb je gemist?

Voor het eerst sinds de inval in Oekraïne heeft de Russische president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist. Het gesprek, dat om middernacht online werd gezet, was met Tucker Carlson, de omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker die vorig jaar werd ontslagen bij Fox News.

Een groot deel van het ruim twee uur durende interview bestaat uit een verhandeling van Poetin over de geschiedenis van Rusland, Oekraïne en de Sovjet-Unie. Hij wijst daarin onder meer op het ontstaan van de Sovjetrepubliek Oekraïne, die er na de Tweede Wereldoorlog grondgebied van Hongarije en Roemenië bij kreeg. Dat betekent volgens Poetin dat Oekraïne "een kunstmatige staat is die naar de wil van Stalin is gevormd".

Poetin had de afgelopen twee jaar nauwelijks contact met westerse media. Het Kremlin zei daarover dat er wel interviewverzoeken kwamen, maar dat die zijn afgewezen. Voor Carlson is een uitzondering gemaakt omdat "zijn positie afwijkt van de traditionele Angelsaksische media", aldus een Kremlin-woordvoerder.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een bus met leerlingen, ouders en docenten ging gisteren naar Den Haag om te demonstreren tegen de sluiting van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle en vergelijkbare scholen.

De middelbare school in het Zeeuwse Kapelle maakt gebruik van het principe Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (voorheen SvPO; School voor Persoonlijk Onderwijs). Bij die methode maken scholen gebruik van kleine klassen en lange schooldagen waardoor leerlingen veel onderwijsuren krijgen maar weinig huiswerk hebben.

De school in Kapelle kreeg enkele weken geleden te horen dat ze eind dit schooljaar moeten sluiten vanwege ondermaatse onderwijskwaliteit en achterblijvende leerlingaantallen. De Zeeuwse school legt zich niet bij het besluit neer.