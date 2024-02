Tiësto zegt show bij Super Bowl af vanwege familiesituatie

DJ Tiësto heeft zijn optreden tijdens de Super Bowl in Las Vegas aanstaande zondag gecanceld. Dat heeft hij laten weten op X. Als reden geeft hij een familiesituatie.

"Ik en mijn team hebben de afgelopen maanden iets heel bijzonders voorbereid", schrijft hij. "Maar een persoonlijk noodgeval in de familie dwingt mij om terug te gaan naar huis. Het is een loodzwaar besluit om de wedstrijd te missen. Maar familie gaat altijd voor."

Eerste dj tijdens Super Bowl

De Nederlander zou de eerste dj ooit zijn geweest die tijdens de Super Bowl zou draaien, de finale van de American-footballcompetitie. De wedstrijd is doorgaans het best bekeken programma op de Amerikaanse televisie.

Tiësto zou voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de pauzes in het stadion optreden. Een deel van zijn sets zou te zien zijn in de televisieregistratie van het duel. Het was voor het eerst dat de National Football League (NFL) ervoor koos tijdens de finale een dj te laten draaien.

Tijs Verwest, zoals zijn echte naam luidt, bedankt op X de organisatoren van de Super Bowl. Hij zegt "ernaar uit te kijken met hen samen te werken om iets ongelooflijks neer te zetten in de toekomst".