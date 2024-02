Reizigers vier uur gegijzeld in Zwitserse trein, gijzelnemer doodgeschoten

In een regionale trein in Zwitserland heeft een man gisteravond veertien passagiers en de machinist bedreigd en bijna vier uur lang gegijzeld. Hij was gewapend met een mes en een bijl. Hij werd doodgeschoten door de politie.

De dader was een 32-jarige asielzoeker met de Iraanse nationaliteit. Het motief voor zijn misdaad is nog onduidelijk.

Aanval met bijl

De politie kwam om 22.15 uur in actie, nadat passagiers alarm hadden geslagen vanuit de trein tussen Baulmes en Yverdon-les-Bains in Franstalig West-Zwitserland.

Er werd een tolk ingeschakeld om via Whatsapp met de gijzelnemer te onderhandelen. Toen de man zich even van de gijzelaars verwijderde, greep de politie die kans aan om in te grijpen en de gijzelnemer af te leiden met explosieven. De man viel een politieman aan met de bijl, waarop de agent hem neerschoot. Hij overleed ter plekke.

De passagiers en de machinist konden de trein volgens een openbare aanklager ongedeerd verlaten.