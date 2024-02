Vorig jaar iets minder sterfgevallen, minder dan 2 procent door corona

Vorig jaar zijn in Nederland iets minder mensen overleden dan in 2022, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Er waren 169.000 sterfgevallen, een afname van ongeveer 750.

De sterfte was vooral lager onder vrouwen en onder mensen jonger dan 65 jaar. Alleen in het eerste kwartaal van 2023, toen er een griepepidemie was, overleden er meer mensen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Minder coronadoden

Steeds minder sterfgevallen komen door corona: minder dan 2 procent. Dat cijfer gaat over de eerste drie kwartalen. In 2022 was nog 5 procent van de sterfgevallen een gevolg van corona. In 2021 was dat 13 procent en in 2020, het eerste coronajaar, 14 procent.

De levensverwachting bij geboorte is vorig jaar gestegen. Voor mannen is die 80,3 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar, in beide gevallen drie maanden meer dan in 2022.

Levensverwachting

Gemiddeld genomen is de levensverwachting de afgelopen decennia elk jaar gestegen, tot in 2019 een piek werd bereikt: 80,5 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Daarna nam het cijfer door corona wat af.

Sinds 2022 zit de levensverwachting weer in de lift, maar het niveau van 2019 is nog niet bereikt.