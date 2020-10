Vervroegde vrijlating Dutroux van de baan na vernietigend rapport

Bruno Dayez, de advocaat van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, zet plannen om hem vervroegd vrij te krijgen in de ijskast. Dat zei hij tegen de Franstalige zender RTBF nadat een "vernietigend" rapport was verschenen over de mentale gezondheid van zijn cliënt.

"We praten over een asociale persoonlijkheid, zonder een greintje empathie, die narcistische en perverse trekken vertoont, maar ook seksueel sadistisch is."

Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het ontvoeren, opsluiten en seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van hen. Hij zit sinds 1996 in de gevangenis.

Vernietigend rapport

Dutroux diende in 2013 een verzoek tot vrijlating in. Dat werd toen afgewezen. In 2019 deed hij een nieuwe poging. Een rechtbank in Brussel besloot toen om eerst de geestelijke toestand van Dutroux te laten doorlichten door psychiaters. Als er geen gevaar is op herhaling, zou hij kans maken op vervroegde vrijlating in 2021.

De experts die Dutroux onderzochten viel het op dat hij "geobsedeerd is om aan te tonen dat hij niets te maken heeft met de ontvoeringen van Julie en Mélissa of met de moord op An en Eefje. Hij heeft het gevoel dat hij onterecht veroordeeld is."

De conclusie van het rapport is dat Dutroux, na 24 jaar gevangenschap, nog altijd een "psychopathisch profiel" heeft en daarmee lijkt zijn minimale kans op vervroegde vrijlating nu vervlogen. Volgens Dayez heeft Dutroux het rapport zelf ook gelezen en heeft hij "verslagen" gereageerd.