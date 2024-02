Poetin geeft interview aan omstreden journalist Tucker Carlson

Poetin had de afgelopen twee jaar nauwelijks contact met westerse media. Het Kremlin zei daarover dat er wel interviewverzoeken kwamen, maar dat die zijn afgewezen. Voor Carlson is een uitzondering gemaakt omdat "zijn positie afwijkt van de traditionele Angelsaksische media", aldus een Kremlin-woordvoerder.

Het interview was al eerder opgenomen en werd vannacht uitgezonden via Carlsons website. De presentator kondigde het deze week aan met een ronkend promotiepraatje . Daar kwam veel kritiek op: zo werd gesproken van een propagandastunt.

Een groot deel van het ruim twee uur durende interview bestaat uit een verhandeling van Poetin over de geschiedenis van Rusland, Oekraïne en de Sovjet-Unie. Hij wijst daarin onder meer op het ontstaan van de Sovjetrepubliek Oekraïne, die er na de Tweede Wereldoorlog grondgebied van Hongarije en Roemenië bij kreeg. Dat betekent volgens Poetin dat Oekraïne "een kunstmatige staat is die naar de wil van Stalin is gevormd".

Poetin roept de Verenigde Staten in het interview op om te onderhandelen met Rusland. Volgens de Russische leider worden Amerikaanse burgers door politici "gebrainwasht" om de oorlog in Oekraïne te financieren.

Hij merkt verder op dat een akkoord over de vrijlating van journalist Evan Gershkovich mogelijk is. "Er is geen taboe om deze kwestie te regelen." Gershkovich, die werkte voor de Wall Street Journal, werd in maart vorig jaar aangehouden op beschuldiging van spionage .

In het interview zegt Poetin onder meer op een vraag van Carlson dat hij NAVO-land Polen niet als eerste zal aanvallen. "Alleen als Polen Rusland aanvalt, valt Rusland Polen aan", aldus Poetin. Hij zegt ook "geen interesse te hebben in Polen, Letland of welk land dan ook".

Voor het eerst sinds de inval in Oekraïne heeft de Russische president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist. Het gesprek, dat om middernacht online werd gezet, was met Tucker Carlson, de omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker die vorig jaar werd ontslagen bij Fox News.

Correspondent Rudy Bouma in Washington:

"Tucker Carlson is een bondgenoot van Donald Trump en heeft zich net als hij veelvuldig uitgesproken tegen hulp aan Oekraïne. Zijn veelbekeken promotiepraatje voor het interview met Poetin is de afgelopen dagen in de Verenigde Staten flink bekritiseerd.

Zo beweert Carlson ten onrechte dat geen enkele andere journalist heeft geprobeerd om Poetin te interviewen. Ook wordt hem kwalijk genomen dat hij in zijn aankondiging met geen woord rept over de arrestaties en intimidatie in Rusland van westerse correspondenten en Russische journalisten.

Carlson is in de VS even populair als omstreden. Hij was de ster van Fox News, maar werd vorig jaar ontslagen. Uit tekstberichten die waren uitgelekt, was gebleken dat hij willens en wetens leugens had helpen verspreiden over de verkiezingsuitslag van 2020.

Hij publiceert nu onder meer op X, waar zijn kritiekloze gesprek met Donald Trump veel werd bekeken, net als zijn interviews met de uiterst rechtse Argentijnse president Javier Milei en de Hongaarse premier Viktor Orbán."