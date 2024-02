Van Gerwen verslaat Littler en is de beste op tweede speeldag Premier League

Michael van Gerwen heeft in Berlijn de tweede speeldag van de Premier League gewonnen. In de finale was de zevenvoudig toernooiwinnaar donderdag met 6-5 te sterk voor Luke Littler.

Het was de derde keer in drie weken tijd dat beide darters elkaar in een finale troffen. Op het World Series-toernooi van Bahrein verloor Van Gerwen van het 17-jarige talent, waarna hij een week later wel zegevierde in Den Bosch.

In Berlijn begon Littler vaster aan de finale dan Van Gerwen. Hij pakte de eerste twee legs met weinig inspanning. Daarna kwam Van Gerwen toch wat meer op stoom.

Mighty Mike kwam op een 5-4 voorsprong, maar kon de partij in eerste instantie niet uitgooien. Op 5-5 sloeg hij toch toe, hoewel Littler nog gevaarlijk dichtbij kwam.