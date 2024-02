Biden niet aangeklaagd voor achterhouden geheime documenten

President Biden heeft na zijn vicepresidentschap onder president Obama (2009-2017) welbewust geheime stukken in huis gehad en ook met anderen gedeeld. Dat heeft speciaal aanklager Robert Hur bekendgemaakt. Toch ziet hij geen reden om Biden aan te klagen.

Hur vermoedt dat er geen opzet in het spel was en denkt dat Biden daar ook de jury van zal kunnen overtuigen als het tot een rechtszaak komt.

Advocaten van Biden vonden in november 2022 tien geheime documenten in een afgesloten kast in zijn privékantoor in Washington. In januari vorig jaar werden in zijn woning in Wilmington meer geheime documenten gevonden. Volgens zijn advocaten ging het toen ook om een beperkt aantal. Biden had na de beëindiging van zijn vicepresidentschap niet het recht om deze documenten nog in huis te hebben.

Extra pijnlijk

Wat de zaak extra pijnlijk maakt, was dat Biden in 2022 nog verontwaardigd had gereageerd op de vondst van 1184 vertrouwelijke stukken, 92 geheime en 25 topgeheime stukken op het landgoed van voormalig president Trump in Florida. "Hoe is dit in godsnaam mogelijk?", zei hij in een tv-programma. "Dit is totaal onverantwoordelijk."

Hur concludeert dat Biden om meerdere redenen niet aangeklaagd hoeft te worden. Zo had hij toen hij nog vicepresident was wel het recht om deze documenten mee naar huis te nemen. Hur sluit niet uit dat Biden na zijn vicepresidentschap niet meer wist dat hij ze nog in huis had.

De VS heeft juryrechtspraak. Hur vermoedt dat juryleden zullen geloven dat Biden vergat dat hij de documenten nog had. "We hebben er rekening mee gehouden dat meneer Biden zich in de rechtszaal tegenover de jury als een sympathieke, goedbedoelende, oudere man met een slecht geheugen zou presenteren."