Groningen neemt penalty's beter dan Fortuna en is halvefinalist KNVB-beker

De thuisploeg, die net als Cambuur in de eerste divisie uitkomt, trok in eigen huis na twee uur armzalig voetbal zonder doelpunten aan het langste eind vanaf de strafschopstip: 4-3.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1985/1986 dat twee van de vier halvefinalisten niet in de eredivisie spelen. Destijds waren dat ADO Den Haag en RBC Roosendaal, dat het later in de eindstrijd met 3-0 moest afleggen tegen Ajax.

Zaterdagavond is de loting voor de halve finales.

Lekke bal

Na een valse start - al binnen een minuut moest de lekke speelbal vervangen worden - kwam het eerste wapenfeit van de voet van Laros Duarte. De Groninger, die zaterdag nog in de kwartfinales van de Afrika Cup tegen Zuid-Afrika speelde en een van de vier missende Kaapverdianen in de strafschoppenserie was, trof met zijn vrije trap vanaf de linkerflank de lat.