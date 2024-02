Nieuwe categorie bij de Oscar-uitreiking: voor beste casting

De Oscars krijgen er een nieuwe categorie bij, voor beste casting. De nieuwe prijs zal over twee jaar voor het eerst worden uitgereikt, op de 98e editie van de Oscar-uitreiking in 2026. Het wordt dan het eerste nieuwe beeldje dat de Academy uitreikt in meer dan twintig jaar.

Castingdirecteuren bepalen samen met de regisseur welke acteurs in een film mogen spelen. Zij pleiten al sinds de jaren 90 voor een eigen categorie.

Janet Yang, president van de Academy die de Amerikaanse filmprijzen uitreikt, laat in een verklaring weten dat castingdirecteuren een "cruciale rol" spelen bij het maken van films. "We zijn trots dat we deze mensen voortaan de erkenning geven die ze verdienen."

Beste stunt

Een andere categorie waarvoor wordt gepleit, is een prijs voor de beste stunt van het jaar. Onder anderen Chad Stahelski, de regisseur van John Wick: Chapter 4, is daar voorvechter van. Hij is erover met de Academy in gesprek. "Ze willen stunts bij de Oscars", zei hij vorig jaar tegen entertainmentsite Comic Book Movie. "Dat gaat ook gebeuren."

De uitreiking van de Oscars van dit jaar, nog zonder de prijs voor beste casting dus, is op 10 maart. De nieuwe casting-Oscar brengt het aantal categorieën op 24.