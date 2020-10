Amsterdam Dance Event voor het eerst digitaal: 'Killing voor nieuwe talenten'

Ook dj Reinier Zonneveld ging om diezelfde reden in 2007 naar ADE: om te feesten, maar ook om zijn demo aan artiesten te geven. "Het is een speciaal netwerk voor iedereen in de dancewereld. Beginners proberen een demo te geven aan hun grote held. Behalve dat het een feestje is, kan je daar ook echt je visitekaartje afgeven."

Het had dit jaar opnieuw het grootste evenement op het gebied van elektronische muziek moeten worden: het Amsterdam Dance Event. Waar het de laatste jaren goed was voor honderdduizenden bezoekers uit tientallen landen, is het dit jaar vanwege corona digitaal, met livestreams en workshops.

Dit jaar ontbreekt de lossere stemming om over deals te kunnen praten. Dat is killing voor nieuwe talenten.

Vorige jaren liet het duo zoveel mogelijk nieuwe platen horen tijdens ADE. "Je laat daar zien wat je voor de dancewereld in petto hebt. Het is niet alleen belangrijk voor de promotors, maar ook voor de fans, zodat die kunnen zien wat ze van je kunnen verwachten het komende jaar."

Dat herkent dj-duo Lucas & Steve. In 2012 waren ze met een cd-mapje onderweg naar Amsterdam. "We wisten dat we onze muziek konden laten horen aan platenlabels en dance-grootheden. Dat een-op-een-gesprek, wat door het jaar heen ontzettend moeilijk is omdat iedereen verspreid over de wereld zit, is heel belangrijk. Die kans valt voor nieuwe artiesten nu weg."

Volgens Feldt worden er normaal veel deals gesloten op het evenement, maar dat valt nu weg. "De meeste deals worden beklonken op zo'n feestje en niet aan een vergadertafel. Dit jaar ontbreekt de lossere stemming om over deals te kunnen praten. Dat is killing voor nieuwe talenten."

Jordan is er echt als 'feest-consument', naar de workshops gaat hij niet. "Ik vier altijd mijn verjaardag op deze manier. Dit jaar is het niet anders. Of nou ja, ik ben minder geld kwijt aan drank", lacht hij.

Toch vraagt Feldt zich af of het wel gaat werken. "Ik vraag me af hoeveel mensen de livestream aanzetten en echt gaan dansen in hun woonkamer."

Feldt en Zonneveld draaien deze week voor ADE-livestreams. Dat voelt vreemd, zegt Zonneveld. "Online heeft nooit hetzelfde effect als echt met duizenden mensen samenkomen, maar dat zijn de concessies die we dit jaar moeten doen." De online versie is volgens Zonneveld beter dan het hele event cancelen. "Zo houd je de sfeer levend in een community waar zoveel mensen werkeloos zijn geraakt. Dat is een goed gebaar."

Een festival in een drive-inbioscoop willen we zeker nog vaker gaan doen. Het is tijdelijk de perfecte oplossing.

Hoe de toekomst eruitziet in de dancewereld is onduidelijk. Uit verschillende hoeken komen creatieve alternatieven voor dance-events. Zo was de release van het album Letters to Remember van Lucas en Steve in een drive-inbioscoop. "Je wilt het liefst een waanzinnig evenement uit de grond stampen, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Eerst dachten we: is dat alles? Maar toen we er stonden, was het zo vet."

Tientallen auto's stonden voor een podium en een scherm van de bioscoop. Om de muziek te horen, moest je afstemmen op een speciale fm-zender. "Auto's toeterden, ze knipperden met hun lichten. We hadden special effects en vuurwerk. Dit willen we zeker nog vaker gaan doen. Het is tijdelijk de perfecte oplossing."