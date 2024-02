Sociaal plan voor melkpoederbedrijf Ausnutria, stakingen opgeschort

Vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt met melkpoederbedrijf Ausnutria over een sociaal plan. Daarmee zijn de stakingen bij fabrieken van Ausnutria voorlopig voorbij.

Ausnutria produceert baby- en kindervoeding en heeft fabrieken in Leeuwarden, Heerenveen, Ommen en Kampen. Het melkpoederconcern is vooral actief op de Chinese markt. Volgens de directie krimpt die markt met als gevolg dat het bedrijf moet reorganiseren. Daardoor verdwijnen er 121 van de circa 900 banen in Nederland.

De bonden zaten de afgelopen maanden al met Ausnutria aan tafel, maar kwamen er toen niet uit, schrijft Omrop Fryslân. Ze wilden een betere vergoeding bij de ontslagen die eraan zitten te komen. Om hun eisen kracht bij te zetten, werd het personeel opgeroepen om te staken. Het personeel in Leeuwarden en Heerenveen legden twee weken geleden het werk neer. Een week later werd er ook gestaakt in de fabrieken in Ommen en Kampen.

Mooi akkoord

"De acties van de afgelopen weken hebben ertoe geleid dat we opnieuw met Ausnutria in onderhandeling zijn gekomen", zegt CNV-onderhandelaar Rick Pellis. "We hebben een mooi akkoord bereikt." Ook FNV is tevreden met het akkoord. "Werknemers waren solidair met elkaar en hebben samen gestaakt voor een goed sociaal plan. Er ligt nu een toereikend resultaat op tafel", aldus FNV-bestuurder Edwin Martirosian.

De leden krijgen het akkoord de komende weken voorgelegd. Tot die tijd zijn nieuwe acties in elk geval van de baan.