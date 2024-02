EU belooft Mauritanië financiële steun om migratie tegen te gaan

De Europese Unie heeft een deal gesloten met Mauritanië om illegale migratie tegen te gaan. Het West-Afrikaanse land is een steunpakket van 210 miljoen euro toegezegd om beter te kunnen optreden tegen mensensmokkelaars en migrantenboten die proberen om de Canarische eilanden te bereiken. Steeds meer migranten proberen die gevaarlijke overtocht naar de Spaanse eilandengroep te maken.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bezocht vandaag samen met de Spaanse premier Pedro Sánchez de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott. Daar spraken ze onder meer over grensbewaking en economische ontwikkeling met president Ould Ghazouani van Mauritanië.

"Om Mauritanië te helpen omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij migratiemanagement, ontheemding en veiligheid en ontwikkeling, vergroot de EU de financiële steun", schreven de Europese leiders na afloop van die ontmoeting in een verklaring. Ook zien ze bij de grensbewaking een rol weggelegd voor het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, al gaven ze daarover geen toelichting.

110 migrantenboten in januari

Nu de Sahel steeds instabieler wordt, mede als gevolg van coups in bijvoorbeeld Mali en Niger, groeit het aantal migranten uit die regio. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat er afgelopen maand zo'n 110 boten met in totaal 7270 migranten de Canarische eilanden hebben bereikt. Meer dan 80 procent daarvan zou vanuit Mauritanië zijn vertrokken op de gevaarlijke tocht, die naar schatting vorig jaar aan zo'n 6000 mensen het leven kostte.

Von der Leyen legde uit dat ze economische onzekerheid en het gebrek aan kansen tot ontwikkeling ziet als belangrijke oorzaken van migratie naar de Spaanse eilanden. "Dit soort migratie leidt ertoe dat veel mensen in de cynische val lopen van smokkelaars, waarmee ze zichzelf in gevaar brengen." Het geld, dat nog voor dit jaar is toegezegd, moet volgens Von der Leyen ook gebruikt worden om kansen te creëren voor jongeren.

Hoge prijs

President Ghazouani legde uit dat de gevolgen van de vluchtelingen in zijn land groot zijn: "Mauritanië betaalt een hoge prijs voor deze migratiestroom.". Hij wees erop dat zijn land al zo'n 150.000 vluchtelingen uit buurland Mali opvangt en ook steeds vaker geen tussenstop is, maar een eindhalte voor migranten.

De Spaanse premier Sánchez zei dat op waarde te schatten. "We zien dat democratische regeringen ten val komen, we zien een toename in het aantal terreuraanslagen, een piek in het aantal vluchtelingen en intern ontheemden, en een verergering van een toch al acute voedingscrisis", zei de Spanjaard. "Ik ben ervan doordrongen dat Mauritanië aan de frontlinie staat."

De deal met Mauritanië lijkt op de Tunesiëdeal die Von der Leyen vorig jaar samen met premier Rutte en de Italiaanse premier Meloni sloot met de Tunesische president Saied. Toen werd ook financiële steun toegezegd om migratie te beteugelen. Op die Tunesiëdeal is veel kritiek, onder meer omdat Tunesië zich sinds het sluiten van het akkoord schuldig maakte aan grove mensenrechtenschendingen.