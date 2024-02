Chileense golfer maakt gebruik van Colombiaanse hoogte en kroont zich tot 'Mr. 57'

Cristóbal Del Solar heeft het kortste rondje golf in de geschiedenis van de PGA Tour gespeeld. De Chileen voltooide de Astara Championship in Bogota, een toernooi op het tweede niveau van de golfbond PGA, in 57 slagen.

Het levert Del Solar (30) de eretitel Mr. 57 op. Dat het record juist in Colombia gevestigd wordt, is geen toeval. De baan waarop gespeeld werd, ligt op 2,5 kilometer hoogte. Door de lage luchtweerstand slaan golfers hun ballen verder en zijn ze dus eerder bij de green.

Bovendien is de par-70 baan met een lengte van 5718 meter de kortste van de Korn Ferry Tour, zoals de competitie op het tweede niveau van de PGA-tour heet.