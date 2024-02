Uitspraak in zaak-Marengo blijft staan, proces niet weer vertraagd

De uitspraak in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi blijft gepland staan voor 27 februari. Deze week was sprake van mogelijk uitstel, omdat advocaten hadden gevraagd om extra onderzoek naar nieuwe informatie die het Openbaar Ministerie aan het dossier had toegevoegd. Maar extra onderzoek is niet nodig, oordeelt de rechtbank.

De nieuwe informatie kwam voor een groot deel uit recent gekraakte telefoons met versleutelde berichten. Volgens de advocaat van verdachte Achraf B. zou uit die berichten blijken dat hij een andere rol speelde bij de moord op misdaadblogger Martin Kok in 2016. De advocaat wilde daarom een getuige in Marokko horen. De rechter ziet de noodzaak van het horen van de getuige niet.

De advocaten vroegen tevens om het opnieuw vertalen van rechtsbankdocumenten uit Marokko, omdat er enkele spelfouten in waren gevonden. Maar volgens de rechtbank veranderen die taalfouten de betekenis van de stukken niet en is er dus ook geen noodzaak om die documenten opnieuw te vertalen.

Ook kwam er nieuwe informatie uit berichten van kroongetuige Nabil B. Hij besprak vanuit de gevangenis mogelijke wraakacties na een schietpartij. Daarover is hij dinsdag meteen in de rechtbank gehoord.

Het OM zei eerder al dat de nieuwe informatie niets aan de zaak verandert. De stukken zouden alleen voor de volledigheid aan het dossier zijn toegevoegd.

Al eerder uitgesteld

De rechtszaak loopt al sinds 2018 en is vertraagd omdat de zaak zo ingewikkeld is. Oorspronkelijk zou de uitspraak in oktober vorig jaar plaatsvinden, maar dat werd uitgesteld naar februari.

In het Marengo-proces is zes keer levenslang geëist. Een van de verdachten is Taghi, die ervan wordt verdacht dat hij het hoofd is van een criminele organisatie en het brein achter meerdere liquidaties.