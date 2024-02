Van der Plas verlaat Kamerdebat: 'Dit is een onveilige werksituatie'

Tijdens een Kamerdebat over landbouw en visserij is BBB-leider Caroline van der Plas woedend opgestapt. Tot ieders verrassing stond zij op en zei dat er sprake was van "een onveilige werksituatie".

Volgens Van der Plas had D66-Kamerlid Tjeerd de Groot buiten de microfoon, terwijl er een ander Kamerlid aan het woord was, "op een heel nare manier" opmerkingen tegen haar gemaakt.

Het debat werd voorgezeten door PVV-Kamerlid Dion Graus. Die had de opmerkingen niet gehoord en verontschuldigde zich dat hij daardoor niet had kunnen ingrijpen. De Groot stelde voor dat Van der Plas ook op een stoel verder weg van hem kon gaan zitten.

Dat hielp niet; Van der Plas verliet de zaal en zei: "Ik wil niet meer met hem in één ruimte zitten."

BBB-filmpjes

Nadat zij was vertrokken zei De Groot tegen de andere Kamerleden dat hij haar had gevraagd waarom zij altijd filmpjes van debatten maakt. Die filmpjes gaan soms ook over hem.

Omdat Van der Plas er niet meer bij was om haar kant van het verhaal te vertellen, besloot Graus het debat voort te zetten en later over het incident na te praten.

Van der Plas verklaart achteraf tegen de NOS dat De Groot haar zat te sarren en een harde ellenboogstoot gaf. De Groot zegt dat hij haar vroeg waarom BBB-filmpjes altijd zo op de persoon gespeeld worden.

Politieke vijanden

Het is bekend dat Van der Plas en De Groot politieke vijanden zijn vanwege hun uiteenlopende standpunten over de toekomst van de landbouw en veeteelt. Beiden hebben te maken met bedreigingen vanwege hun politieke standpunten.

Bij dit debat, dat in een van de kleinere zaaltjes was, zaten zij naast elkaar. Dat leidde van begin af aan al tot stekelige opmerkingen. De Groot zei het respectloos te vinden dat Van der Plas klimaatactivisten "tere donkergroene zieltjes" noemde. Van der Plas was beledigd toen De Groot haar smalend complimenteerde dat ze de rechtsstaat respecteert.