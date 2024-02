Acht maanden warmterecords, opwarming al jaar hoger dan 1,5 graad

Vorige maand was de warmste januari ooit gemeten, waarmee er nu al acht maanden op rij warmterecords worden verbroken. Het is bovendien voor het eerst dat de vaak genoemde 1,5 graad opwarming uit het klimaatakkoord van Parijs een heel jaar op rij wordt gepasseerd. Uit gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus valt op te maken dat het nu twaalf maanden op rij meer dan 1,5 graad warmer is dan in de pre-industriële tijd.

Met name die consequent gepasseerde 1,5 graad wordt gezien als een zorgwekkende mijlpaal. In 2015 spraken wereldleiders op de klimaattop in Parijs met elkaar af om ernaar te streven om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden, liefst onder de 1,5 graad. Sindsdien gaat het vaak over de ernstige en onomkeerbare gevolgen voor de aarde die wetenschappers verwachten bij een dergelijke opwarming van de aarde.

Klimaatwetenschapper Bart Verheggen van het KNMI noemt het afgelopen jaar uitzonderlijk. "Het is natuurlijk niet verrassend, maar het laat wel zien hoe de opwarming eruitziet. We merken het aan alle kanten, ook in Nederland, hoe de extremen toenemen. Tot en met juni was het droog, daarna kwam het met bakken uit de hemel. Hittegolven hebben we niet gehad, maar de afgelopen jaren hadden we daar ook mee te maken."

Zee zo warm als in augustus

Niet alleen op land springen vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar in het oog, ook de gemiddelde zeewatertemperatuur is wereldwijd fors hoger. Momenteel is het wateroppervlak iets minder warm dan de recordtemperaturen van augustus vorig jaar, maar het is februari.