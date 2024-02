Plasterk verwijt Omtzigt gebrek aan respect voor 'instituut informateur'

Informateur Plasterk is ontstemd over de manier waarop NSC-leider Omtzigt is omgesprongen met het formeren van een nieuwe kabinet. Hij vindt dat NSC-leider Omtzigt te weinig respect heeft voor het "instituut informateur".

Hij benadrukte na zijn werkdag in een gesprek met de pers dat een informateur iemand is die door een Hoog College van Staat, de Tweede Kamer, is aangewezen. De Hoge Colleges van Staat zijn vastgelegd in de Grondwet en hebben een bijzondere positie bij de overheid.

"Het instituut informateur is een belangrijk element van het staatsrechtelijk bestel en dat verdient respect", aldus Plasterk. Op een vraag of hij dat respect bij Omtzigt mist, zei hij: "Ja, voor het instituut informateur wel."

Geïrriteerd over verloop

Plasterk sprak vandaag met de leiders van de drie overgebleven partijen en blijft Omtzigt voor vervolggesprekken uitnodigen. Vrijdagochtend is er weer een bijeenkomst, maar Omtzigt zal daar niet aanschuiven.

Vandaag werd duidelijk dat informateur Plasterk geïrriteerd is over de gang van zaken. "Dit was niet het ideale verloop van het proces. En dat is een understatement." Ook erkent hij dat het verloop "geen schoonheidsprijs" verdient.

Plasterk moest naar eigen zeggen via de pers horen dat Omtzigt met dit formatieproces stopte. 's Avonds, een paar minuten voor Omtzigt een tv-interview deed, had hij nog een gemiste oproep, zegt Plasterk. Het doet hem persoonlijk niets en hij voelt zich ook niet "voor de bus gegooid", zegt hij. "Ik laat mijn eigen gevoelens erbuiten."

Kijk hier hoe informateur Plasterk denkt over Omtzigt's optreden: