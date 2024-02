Grootste banken boeken hun hoogste winsten ooit

Rabobank viert z'n jubileum in stijl. Vorig jaar bestond de corporatieve bank 125 jaar en vandaag bleek uit de cijfers dat de winst van 4,37 miljard euro over dat feestjaar een record is voor Rabo.

Concurrent ING presenteerde een week geleden óók al de hoogste winst ooit. Daar bleef vorig jaar 7,3 miljard euro onder aan de streep over.

In een tijd waarin de economie in een recessie zit, Nederland geen kabinet heeft en de geopolitieke situatie in de wereld onder hoogspanning staat, lijken de grote Nederlandse banken gezonder dan ooit. Dat is vooral dankzij de rente. Door de recordrente van 4 procent bij de Europese Centrale Bank (ECB), verdienden banken afgelopen jaar vrij makkelijk geld aan het verschil tussen de rente die zij innen op leningen en uitkeren aan spaarrente.

Cadeaus voor klanten

Toch werd vanmorgen op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht de champagne niet ontkurkt vanwege de megawinst. "Ik zou zeggen: een mooie winst", bagatelliseerde bestuursvoorzitter Stefaan Decraene het resultaat enigszins. Glunderen deed de Vlaamse topman wel: "De hoogste winst in het 125-jarig bestaan van Rabobank. Hiermee kunnen we iets terugdoen voor de samenleving."

Decraene verwees naar een pot met 400 miljoen euro die Rabobank heeft gevuld voor consumenten, ondernemers en personeel met plannen om te verduurzamen. "Dat is echt wel een cadeau", zegt hij over het "gigantische bedrag". "Bij elke klant die een hypotheek afsluit en de woning wil verduurzamen, leggen wij bijvoorbeeld 1000 euro bij."

De winst van ING was ook de hoogste winst ooit, althans de hoogste winst sinds verzekeringsdivisie NN tien jaar geleden werd afgesplitst van het financiële concern. Bij ING was topman Steven van Rijswijk wel heel stellig over de vraag of de 7,3 miljard euro een recordwinst mag worden genoemd: "Absoluut."

Cadeaus voor klanten worden bij ING niet uitgedeeld. Alleen aandeelhouders krijgen met 6,4 miljard euro flink meer te verdelen dan normaal. De recordwinsten blijven volgens Van Rijswijk ook niet aanhouden. "We merken dat de rente wat stabieler wordt en misschien in de loop van de eerste helft van dit jaar weer wat omlaag gaat. Dat betekent ook dat de winstgevendheid van de bank normaliseert."

Dat verwacht ook Rabobank. "Mensen zien een miljardenwinst, maar we hebben wel een balans van 600 miljard euro", stipte financieel directeur Bas Brouwers aan. "We sluiten nu langjarige leningen met lagere marges af. We moeten dus reëel zijn, deze winst is niet blijvend."

Bankenbelasting

Halverwege dit jaar was de ophef groot toen banken opmerkelijk hoge halfjaarwinsten publiceerden. Dat consumenten nog slechts een klein procentje spaarrente kregen, viel verkeerd. De Tweede Kamer trakteerde de grote banken daarop op een extra bankenbelasting van 350 miljoen euro.

Met 1,5 procent bij ING en 1,7 procent bij Rabobank is de grootste kritiek op de lage spaarrente inmiddels wat geluwd. Wel doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog onderzoek of er wel voldoende concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt is.

"Prima dat een onafhankelijke partij dit onderzoekt", reageert Van Rijswijk. Zijn collega Decraene van Rabobank vindt dat er voor spaarders genoeg te kiezen is. "Wij trekken van alle grote banken de rente steeds als eerste op, naar nu 1,7 procent. En we hebben een nieuw spaarproduct geïntroduceerd, waar je 2,4 procent krijgt als je spaargeld 90 dagen vastzet. Dat hebben andere banken niet."

Van de vier grote banken presenteert De Volksbank, het moederconcern van SNS, ASN, RegioBank en BLG Wonen, morgen de cijfers over 2023. ABN Amro opent volgende week woensdag de boeken. De Volksbank is nog altijd volledig in staatshanden, waarbij een hoge winst vooral goed nieuws is voor de schatkist. Bij ABN Amro bouwt de Nederlandse overheid op dit moment het staatsbelang af naar 40 procent. Daarmee gaat nog wel een groot deel van de winstuitkering naar Den Haag.