Wereldrecord: 57-jarige Nederlander leeft al 39 jaar met donorhart

De 57-jarige Nederlander Bert Janssen leeft al 39 jaar met een donorhart en dat is een wereldrecord, volgens het Guinness World Records. Nog nooit is iemand zo lang blijven leven na een harttransplantatie. "Ik ga in juni een heel groot feest vieren," vertelt hij aan de NOS.

Janssen kampte als tiener met vermoeidheid- en gezondheidsklachten. Op 17-jarige leeftijd hoort hij dat hij aan cardiomyopathie lijdt, wat betekent dat zijn hart niet goed in staat is om zijn bloed rond te pompen.

Het is op dat moment in Nederland nog niet mogelijk om een donorhart te krijgen, maar hij komt in aanmerking voor een harttransplantatie in Londen. Als hij een week in Londen is, overlijden twee mensen bij een auto-ongeluk. Janssen krijgt het hart van een van hen. "Het was eng, maar ik had geen keus", zegt hij over de transplantatie.