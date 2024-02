Burgemeester Den Haag: 'Dreiging ambassade Israël uiterst serieus nemen'

Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft in een kort briefje de Haagse gemeenteraad geïnformeerd over de extra veiligheidsmaatregelen die gisteravond bij de ambassade van Israël zijn genomen.

"Er is sprake van een dreiging omtrent de ambassade van Israël die uiterst serieus genomen moet worden", schrijft hij. "Om die reden zijn nog een aantal maatregelen nodig." Meer uitleg kan hij niet geven, voegt hij eraan toe.

Wat wel duidelijk is, is dat er voor het pand waar de ambassade gevestigd is hekken zijn geplaatst met zwart doek. Ook is er zichtbaar politie aanwezig.

Oorlog Gaza

Vermoedelijk houden de extra maatregelen verband met de spanningen die door de oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas worden veroorzaakt.

De afgelopen maanden zijn verschillende locaties bedreigd. Joodse gebouwen als synagogen en begraafplaatsen worden extra in de gaten gehouden. Eind vorige maand werd nog een explosief achtergelaten bij de Israëlische ambassade in Stockholm.

Rond de ambassade is veel politie te zien: