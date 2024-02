Oekraïense president Zelensky vervangt topgeneraal Zaloezjny

Zelensky zegt dat hij Zaloezjny heeft aangeboden om onderdeel te blijven van de militaire top. Of de generaal daarop ingaat, is niet duidelijk.

In een bericht op X schrijft Zelensky dat hij met generaal Zaloezjny gesproken heeft over 'nieuw militair leiderschap' en dat hij hem bedankt heeft voor het "twee jaar lang verdedigen van Oekraïne". Het lijkt op een gecoördineerd afscheid, vergezeld door een foto van de twee, waarop beiden glimlachen.

Ook de Oekraïense minister van Defensie meldt dat donderdag besloten is om de samenstelling van de legerleiding te veranderen. "De oorlog blijft niet hetzelfde. Een oorlog verandert continu en vraagt om aanpassingen. Er zijn nieuwe tactieken en strategieën nodig", aldus minister Umerov.

De positie van Zaloezjny werd de afgelopen tijd wankel. Nadat hij in het najaar een opiniestuk had geschreven over de patstelling op het slagveld, dat in Oekraïne ophef veroorzaakte, kwam hij vorige week met een artikel op de website van CNN. Daarin leverde hij kritiek op het Oekraïense mobilisatiebeleid. Het was een teken dat Zelensky en Zaloezjny het niet eens konden worden over hoe de oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden.

De nieuwe hoogste militair, Syrsky, leidde eerder de verdediging van Kyiv en het tegenoffensief bij Charkiv. Hij is ervaren, maar niet bij alle Oekraïners geliefd, omdat hij soldaten te gemakkelijk zou opofferen op het slagveld.