27 jaar cel en tbs voor man die ex-vriendin in Delft doodstak

Een 32-jarige man uit Vlaanderen is veroordeeld tot 27 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn ex-vriendin in Delft. Het 33-jarige slachtoffer werd vorig jaar februari op klaarlichte dag om het leven gebracht. Haar moeder en stiefvader raakten zwaargewond.

De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 23 jaar cel en tbs met dwangverpleging had bepleit. "De ernst van de feiten verdient een hogere straf", oordeelt de rechtbank.

Op 5 februari werd de vrouw voor de woning van haar moeder en diens partner door de verdachte aangevallen. Dat gebeurde nadat de vrouw eerder die dag de relatie had uitgemaakt. De verdachte was daarop direct met twee messen vanuit Antwerpen naar Delft gereden.

Volgens de rechtbank is vastgesteld dat de vrouw in de voortuin 26 keer in haar gezicht en borst is gestoken. Ook haar moeder, die het slachtoffer probeerde te beschermen, en de partner van de moeder werden meerdere keren gestoken.

Met voorbedachte rade

De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan moord en twee keer poging tot doodslag. De verdachte had onderweg naar Delft aan een paar vrienden laten weten wat hij van plan was.

"Zij waarschuwden hem meermalen met berichten en telefonisch contact om geen domme dingen te doen, om de auto te keren richting Antwerpen", zeggen de rechters. "Ook hebben ze hem hulp aangeboden. Ondanks dit reed hij toch door." Daarmee is volgens de rechtbank sprake van planmatig handelen en dus moord.

Daarnaast zette de verdachte kort na de steekpartij op Facebook wat hij had gedaan. "'Ik heb er drie neergestoken, waaronder de persoon waarvan ik hield. Ik kon niet verkroppen dat ze mij verliet", stond volgens Omroep West in het bericht. Daarna werd de verdachte na een achtervolging in België aangehouden.

Toch geen openheid

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum verminderd toerekeningsvatbaar is.

Maar volgens de rechters heeft de man het slachtoffer "op weerzinwekkende wijze" om het leven gebracht. "En dit alles heeft de zes jaar oude dochter van het slachtoffer vanachter het woonkamerraam moeten aanzien. De verdachte heeft met zijn handelen de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan."

Ook neemt de rechtbank het de man kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven. Hij zei dat hij zich niets kon herinneren, maar volgens de rechters heeft de man in een afgetapt telefoongesprek met zijn broer gezegd dat hij zich alles wel kon herinneren. "De verdachte heeft hiermee laten zien dat hij zich niet bekommert om de nabestaanden die door zijn opstelling nog altijd met vragen achterblijven", aldus de rechtbank.

Naast de celstraf en tbs moet de verdachte ook 230.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. De man gaat volgens Omroep West in hoger beroep.