Bolsonaro's paspoort in beslag genomen in onderzoek naar staatsgreep

Het paspoort van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is in beslag genomen en hij mag het land voorlopig niet uit. Reden is het onderzoek dat wordt gedaan naar de bestormingen van het Braziliaanse parlement na de verkiezingen van 2022.

De plaatselijke federale politie voerde in opdracht van het Hooggerechtshof huiszoekingen uit bij bondgenoten van Bolsonaro en bij de voormalig president zelf. Meerdere documenten werden meegenomen, waaronder Bolsonaro's paspoort. Twee adviseurs van Bolsonaro zijn aangehouden.

Onderzoek

Na de bestorming van het parlement op 8 januari 2023 werd door een speciale commissie onderzoek gedaan naar een groot aantal militairen en voormalig ministers van Bolsonaro's voormalige regering. Zij zouden op meerdere manieren hebben geprobeerd om Bolsonaro onrechtmatig aan de macht te houden. Behalve de bestorming ging het onder meer om het twijfelen aan het elektronische stemsysteem.

De conclusie van de onderzoekscommissie was dat bijna veertig bondgenoten van Bolsonaro zich schuldig hadden gemaakt aan de poging tot staatsgreep. Daarnaast zou Bolsonaro zelf ook een coördinerende rol hebben gespeeld in die pogingen. Aan de hand van die bevindingen adviseerde de onderzoekscommissie de rechterlijke macht tot vervolgingen.

De acties van vandaag zijn in opdracht van het Hooggerechtshof, om informatie te verzamelen die inderdaad kan leiden tot vervolging. De oud-president is een contactverbod met alle andere verdachten opgelegd.

Lula

De Braziliaanse verkiezingen van 2022 werden nipt gewonnen door de linkse Lula: hij kreeg 50,9 procent van de stemmen tegenover 49,1 procent voor de rechts-populistische Bolsonaro. Uit onvrede over de uitslag drongen aanhangers van Bolsonaro het parlement, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof binnen in de hoofdstad Brasilia.

De onderzoekscommissie die aandrong op vervolging van Bolsonaro stelt dat hij verantwoordelijkheid droeg voor de bestormingen. Ook de huidige president Lula stelde vandaag dat Bolsonaro's aanhangers hem probeerden af te zetten, omdat de voormalig president hen daartoe aanzette.

De voormalig president zaaide meermaals twijfel over de betrouwbaarheid van het Braziliaanse stemsysteem. Hij en zijn politieke partij dienden een verzoek in om de stemmen die op de elektrische stemmachines werden uitgebracht nietig te verklaren, wat de uitslag ongeldig zou maken.

Ook heeft Bolsonaro na de verkiezingen nooit zijn verlies toegegeven.