Schotse minister stapt op wegens torenhoge internetrekening

De Schotse gezondheidsminister Michael Matheson heeft zijn functie neergelegd. Hij was in opspraak gekomen omdat hij op vakantie in Marokko torenhoge internetkosten voor privégebruik had gemaakt. Die werden betaald door de staat.

De vakantie was rond de jaarwisseling van 2022 naar 2023. Bijna een jaar later werd de rekening van 11.000 pond (bijna 13.000 euro) ontdekt door de Britse krant The Telegraph. Het ging om roaming-kosten voor Mathesons zakelijke iPad.

De 53-jarige Matheson verklaarde aanvankelijk dat hij de kosten wel degelijk voor zijn werk had gemaakt. Later weet hij de hoge rekening aan problemen met de simkaart en bood hij aan een deel van de kosten zelf te betalen. Ook daarna hield hij vol dat de tablet niet voor privédoeleinden was gebruikt, maar besloot hij wel de gehele rekening zelf te betalen.

De Schotse premier Humza Yousaf steunde hem ondertussen. Uiteindelijk gaf de minister alsnog toe dat zijn zoons de iPad tijdens de vakantie hadden gebruikt om voetbal te kijken. De rekening kwam uit op 10.935,74 pond. Die is inmiddels door Matheson betaald, maar zijn wisselende verklaringen leverden hem veel kritiek op.

Tweede vertrek binnen een week

De Schotse regering heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval, maar Matheson heeft met zijn ontslag niet gewacht op de conclusies. Hij zegt dat het beter is om nu zijn taken neer te leggen, "om zeker te zijn dat de zaak geen afleiding vormt voor regeringsplannen". Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.

Matheson, die twaalf jaar minister was, is de tweede Schotse bewindspersoon die deze week vertrekt. Minister Elena Whitham voor drugs- en alcoholbeleid legde afgelopen dinsdag haar functie neer om gezondheidsredenen.