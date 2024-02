Waterpolosters rollen Brazilië op en sluiten groepsfase WK goed af

De Nederlandse waterpolosters hebben de groepsfase van de WK in Doha met een klinkende zege afgesloten. Oranje rolde Brazilië met 27-5 op en gaat nu als nummer twee van de groep - achter de VS waarvan eerder in het toernooi werd verloren - naar de tussenronde.

Bondscoach Evangelos Doudedis zag zijn formatie naar hartelust spelen met Brazilië, dat beide eerdere onderlinge ontmoetingen kansloos had verloren. De eerste zeven doelpunten, alle in de eerste periode, werden gemaakt door zeven verschillende speelsters.

De Europees en wereldkampioen liet de teugels vervolgens wel wat vieren. Maar omdat het krachtsverschil veel te groot was, kon Oranje zich dat permitteren. Kitty Joustra, Simone van de Kraats en Brigitte Sleeking waren topscorer met ieder vijf treffers.

Waarschijnlijk tweede in groep

Nederland begon de WK met een 10-8 nederlaag tegen de Verenigde Staten en won daarna ruim van Kazachstan (27-4). Amerika sloot de groepsfase af met een 32-3 overwinning op Kazachstan en stoomt meteen door naar de kwartfinales.

Nederland is door de tweede plaats veroordeeld tot de tussenronde en treft zaterdag hoogstwaarschijnlijk China. Bij winst is Oranje, dat vorig jaar in het Japanse Fukuoka de titel greep en daar meteen een olympisch ticket aan overhield, ook kwartfinalist.