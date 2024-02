Leerlingen en docenten naar Den Haag om sluiting van Zeeuwse school

Een bus met leerlingen, ouders en docenten is vanochtend naar Den Haag gegaan om te demonstreren tegen de sluiting van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle en vergelijkbare scholen.

De middelbare school in het Zeeuwse Kapelle maakt gebruik van het principe Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (voorheen SvPO; School voor Persoonlijk Onderwijs). Bij die methode maken scholen gebruik van kleine klassen en lange schooldagen waardoor leerlingen veel onderwijsuren krijgen maar weinig huiswerk hebben.

Vijf scholen dicht

In totaal zijn er acht van dat soort scholen in Nederland. De eerste, die in Kapelle, werd in 2010 geopend. Vijf van de scholen kregen enkele weken geleden te horen dat ze eind dit schooljaar moeten sluiten vanwege ondermaatse onderwijskwaliteit en achterblijvende leerlingaantallen. Het gaat om de scholen in Kapelle, Utrecht, Amsterdam, Hoorn en Hengelo, waar in totaal ruim duizend leerlingen op zitten.

De scholen voor persoonlijk onderwijs die wel open blijven, liggen in Deventer, Geldermalsen en Hurdegaryp.

Strijdlustig

De Zeeuwse school legt zich niet bij het besluit neer. De demonstranten uit Kapelle hopen de sluiting tegen te houden, onder andere met spandoeken en een petitie. "Wij strijden voor onze kinderen en ouders zijn heel strijdlustig. Wij geloven honderd procent in onze school. We hebben een school die niet zo is als de massascholen. Wij gaan dit gewoon winnen", zegt een van hen.

Met eigen liedjes en spandoeken werd gedemonstreerd voor de Tweede Kamer: