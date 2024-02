Verdachten van blokkades bij boerenprotest op A50 tot zeker morgen vast

De twee mannen die werden opgepakt bij een boerenactie op de A50 bij Beekbergen zitten in ieder geval nog tot morgen vast. Dan worden ze voorgeleid bij de rechter-commissaris, op verdenking van een milieudelict. Bij die voorgeleiding wordt bepaald of de mannen nog langer worden vastgehouden. Ze zouden afval hebben gestort op een plek waar dat niet mag en de weg hebben geblokkeerd.

De twee, een 39-jarige man uit Klarenbeek en een 35-jarige man uit Eerbeek, werden maandagavond aangehouden bij de boerenactie. Op de A50 werd ter hoogte van Beekbergen afval gedumpt en in brand gestoken.

Het OM beschrijft dat er maandagavond op vijftien plekken afval is gedumpt, brand is gesticht en er blokkades zijn ontstaan door afval of landbouwvoertuigen. "De onaangekondigde acties leidden tot grote hinder en op een aantal plaatsen tot onveilige situaties", aldus het OM.

Noodbevel om mogelijke bevrijding

De gemeente Apeldoorn had gisteravond een noodbevel afgekondigd voor de hele stad. Burgemeester Heerts had deze maatregel genomen omdat op sociale media oproepen waren verschenen om de twee mannen uit een politiebureau te bevrijden.

Heerts zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de acties van afgelopen maandag "niks met demonstreren te maken" hebben. "Het zijn gewoon misdrijven die gepleegd worden. En ook nog eens in een woonwijk waar allerlei troep in de fik is gestoken met mogelijk asbest. Dus dat is ook voor het draagvlak van de boeren desastreus geweest."