Pleidooi tegen dieren in draaimolens: 'Slecht voorbeeld voor kinderen'

De grootste Amerikaanse fabrikant van kermisattracties moet stoppen met het gebruiken van dieren als onderdeel van draaimolens, vindt de dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

De dierenbeschermers vragen het bedrijf Chance Rides uit de staat Kansas in een open brief om kinderen geen rondjes meer te laten rijden op paarden en andere dieren. Die onderdelen moeten worden vervangen door auto's, ruimteschepen of vliegtuigen.

Door rondjes te rijden op dieren, zelfs als die van kunststof zijn, "leren kinderen dat het normaal is om dieren te gebruiken als vervoersmiddel", zo licht de organisatie toe in een persbericht. Chance Rides heeft nog niet gereageerd op de oproep.

De Nederlandse tak van PETA sluit zich in een reactie aan het AD aan bij de oproep van de Amerikaanse moederorganisatie, en zegt dat ook pretpark De Efteling zou moeten stoppen met dieren in zijn attracties.

Animal crackers

Volgens PETA is er een duidelijk verband met de slechte behandeling van onder meer ezeltjes, olifanten en beren overal ter wereld, die worden ingezet voor het vermaak en vervoer van toeristen. "Kinderen leren door te spelen, en als we ze leren dat ze respect en medeleven moeten hebben voor alle levende en voelende wezens, zullen we uiteindelijk een rechtvaardiger en barmhartiger wereld creëren."

PETA komt vaker in het nieuws met opvallende oproepen aan bedrijven, soms succesvol: het overtuigde voedselfabrikant Nabisco om de afbeeldingen van gekooide dieren op de verpakking van Animal Crackers te vervangen door vrij rondlopende exemplaren.

Ook kreeg het voor elkaar dat het Amerikaanse bedrijf Trader Joe's op zijn potten pindakaas geen olifanten meer afbeeldde die circustrucjes aan het doen waren.