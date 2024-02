Vast contract voor stroom en gas weer populairder dan variabel

Meer dan de helft van de huishoudens heeft weer een vast contract voor stroom en gas. Dat is voor het eerst in ruim een jaar, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van cijfers van begin vorige maand.

In de laatste maand van 2023 nam het aantal huishoudens met een vast energiecontract toe met circa 300.000. Daardoor waren er begin januari ruim 3,7 miljoen huishoudens met een vast contract. Vorig jaar maart waren dat er nog zo'n twee miljoen. Vanwege de hoge energieprijzen werden er destijds veel minder vaste contracten aangeboden.

Het aantal dynamische contracten is al geruime tijd min of meer stabiel. Dat zijn overeenkomsten waarbij huishoudens direct profiteren van prijsdalingen, maar ook het risico lopen dat de prijzen de volgende dag of zelfs het volgende uur weer stijgen.

Contracten met een variabele prijs zijn afgelopen maand bijna 1,5 procent goedkoper geworden, meldt de ACM. De afname bij vaste contracten is nog groter. Bij die overeenkomsten daalde de prijs voor gas met zo'n 5,5 procent en die voor elektriciteit met 7 tot 10 procent, afhankelijk van de looptijd.

30 procent duurder

De prijsverschillen tussen leveranciers zijn nog altijd groot, benadrukt de ACM. Bij één aanbieder van stroom en gas liggen de prijzen zelfs zo'n 30 procent boven het gemiddelde. Dat is het geval bij jaarcontracten van de Hollandse Energie Maatschappij (HEM).

Dat bedrijf kwam vorig jaar onder verscherpt toezicht te staan van de Autoriteit Consument & Markt. De energie-aanbieder werd door de toezichthouder gesommeerd om de administratie snel op orde te brengen en mensen die nog geld tegoed hadden snel uit te betalen.