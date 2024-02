Man overleden in Rotterdam na omvallen heistelling

In Rotterdam is vanochtend een man om het leven gekomen doordat een heistelling omviel bij de Waalhaven. De man zat in de liftbak en viel zeker dertig meter naar beneden, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Rijnmond.

De man was aan het werk op de bouw aan de Albert Plesmanweg. Een heistelling is een soort kraanwagen die heipalen in de grond kan slaan. Waardoor de heistelling omviel, is nog niet duidelijk.

Een traumahelikopter landde op de bouwplaats. Hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plekke geprobeerd te reanimeren maar dat mocht niet baten, schrijft de omroep.

Vlaardingen

In Vlaardingen viel een heistelling enkele jaren geleden op twee huizen. Dat kwam toen door harde wind.