Jumbo-eigenaar wil dat HEMA buitenlandse avonturen tempert

HEMA moet zich meer gaan richten op de thuismarkten en minder op avonturen in het buitenland. De laatste jaren opende het warenhuis vestigingen in Qatar, in de Verenigde Arabische Emiraten en ook in Mexico, maar als het aan de potentiële nieuwe eigenaren van het warenhuis ligt worden de buitenlandse avonturen op een laag pitje gezet.

"Uit Nederland, België en Frankrijk haalt HEMA 90 procent van zijn omzet", zegt Ton van Veen, financieel topman van Jumbo en woordvoerder namens de familie Van Eerd, de eigenaren van Jumbo. "Als je jaar op jaar verkoopdalingen hebt in die landen ga je die niet oplossen met avonturen in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarmee zeg ik niet dat we dat gelijk stop gaan zetten, maar prioriteit ligt in het laten groeien van het HEMA-merk in thuismarkten."

"All Dutch-oplossing"

Van Veen begeleidt namens de familie Van Eerd de aankoop van HEMA. Samen met investeringspartij Parcom hebben ze een voorlopig akkoord over de koop van het warenhuis. De komende weken wordt geprobeerd om Nederlandse banken mee te laten werken met het plan. Ook wordt er boekenonderzoek gedaan en wordt er met het management van HEMA gepraat over de aanpassing van het businessplan.

Er wordt gewerkt aan een "all Dutch-oplossing", waarbij HEMA niet meer afhankelijk is van buitenlandse partijen. De afgelopen jaren had het bedrijf te maken met buitenlandse eigenaren en buitenlandse schuldeisers.

Nederlands geld

"We willen met hulp van Nederlandse banken het warenhuis succesvol laten zijn", zegt Van Veen. "Dat is beter dan met Angelsaksische schuldeisers. Die zijn als het erop aankomt toch meer geïnteresseerd in het eigen rendement dan in het voortbestaan van HEMA."

De familie Van Eerd neemt 75 miljoen aan eigen vermogen mee voor de deal, partner Parcom ook 75 miljoen. Daarnaast is 300 miljoen nodig van banken. Er wordt de komende weken met verschillende partijen onderhandeld.

'Goede match'

Volgens Van Veen is de combinatie Jumbo-Hema een logische. "Hema is een hartstikke mooi merk", zegt Van Veen. "Qua positionering en qua klanten past het goed bij elkaar. Je kunt je voorstellen dat als je enthousiast bent over Jumbo, je ook enthousiast bent over Hema."

Toch ziet de familie ook risico's in de deal, daarom is ervoor gekozen om HEMA niet volledig door Jumbo te laten overnemen. Sinds 2013 lijdt de warenhuisketen verlies. "We zullen veel dingen anders moeten doen. Er zal in de thuismarkten geïnvesteerd moeten worden. Wellicht is een volledige overname over een paar jaar wel aan de orde, daar is nu niks over afgesproken."

Zonder Marcel Boekhoorn

Miljardair Marcel Boekhoorn was tot deze zomer eigenaar van HEMA. Hij heeft met Jumbo en Parcom meegepraat om mee te doen met deze deal, zegt Van Veen . "We hebben diverse malen gesproken, maar uiteindelijk is er besloten om verleden en toekomst te scheiden. Dat is in goed overleg gegaan."

Jumbo zegt de komende tijd nog wel serieus in gesprek te gaan met de mensen achter 'Het Enige Nederlandse Alternatief' (HENA), een burgerinitiatief dat het warenhuis in Nederlandse handen wil houden. "Het zijn per slot van rekening allemaal fans en ambassadeurs van Hema. We zullen gaan bespreken in hoeverre zij een actieve rol kunnen gaan vervullen. Een formele rol in het eigendom en de aansturing van het bedrijf zie ik echter niet zo snel voor me", zegt Van Veen.

De komende tijd is Van Veen volop bezig om banken mee te krijgen met de overname. De uitkomst is onzeker. "In deze tijden van crisis en corona is dat nog geen sinecure", zegt hij.