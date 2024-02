Wiebes begint wielerseizoen in UAE Tour met overtuigende sprintzege

Er waren wel rensters die met een vroege ontsnapping een massasprint probeerden te voorkomen, maar zij waren niet opgewassen tegen de sterke sprinttreintjes van SD Worx-Protime en UAE Team ADQ, dat met Consonni ook een ijzer in het vuur had.

Daardoor was de 24-jarige Wiebes in de eerste rit van de vierdaagse WorldTour-koers de enige grote favoriet voor de zege.

Een jaar geleden verloor Wiebes in de Verenigde Arabische Emiraten haar eerste sprint van het jaar van haar voormalig ploeggenote Charlotte Kool. Dit keer kwam het niet tot een duel tussen de Nederlandse topsprinters, want de renster van dsm-firmenich PostNL moest zich tot haar grote spijt ziek afmelden voor de UAE Tour.

Lorena Wiebes is het nieuwe wielerseizoen begonnen met een overtuigende zege in de UAE Tour. De Nederlandse topsprinter van SD Worx-Protime was in de massasprint in de haven van Dubai veruit de sterkste.

Door een flinke valpartij vooraan in het peloton raakten onder anderen Wiebes' ploeggenoten Femke Markus en Femke Gerritse achterop, maar zij wisten wel weer terug te keren. Eerder in de etappe was Elisa Longo Borghini, de winnares van vorig jaar, al ten val gekomen. Ook zij kon weer verder.

In de finale werd Wiebes uitstekend in positie gehouden door ploeggenoten Barbara Guarischi en Lotte Kopecky. De Belgische wereldkampioene was het laatste luxewagonnetje voor Wiebes, die vervolgens een klasse beter was in de sprint.

Morgen opnieuw vlak

De UAE Tour duurt nog tot en met zondag. Morgen staat er opnieuw een vlakke rit op het programma.